Relatórios do Coaf indicam transferência suspeita entre Deolane Bezerra e cunhada de líder do PCC

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram uma movimentação financeira suspeita envolvendo a influenciadora digital e advogada criminalista Deolane Bezerra. Segundo os documentos, Deolane recebeu uma transferência financeira de Francisca Alves da Silva, esposa de Alejandro Herbas Camacho Júnior, irmão de Marcos Herbas Camacho, o Marcola, líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A descoberta levanta questionamentos sobre uma possível ligação entre Deolane e os líderes da organização criminosa.

As suspeitas sobre Deolane surgiram no curso das investigações relacionadas ao uso de seu apartamento, localizado no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, por Everton de Souza, conhecido como “Gordão”. Everton, que foi preso no local, é apontado como um dos principais operadores de lavagem de dinheiro do PCC, sendo conhecido no meio criminoso como “caixeiro viajante”. A prisão de Everton ocorreu após a análise da movimentação financeira dos membros da cúpula do PCC.

Francisca Alves da Silva, também chamada de Preta, está presa desde abril na Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte de São Paulo. Considerada uma peça-chave na rede de lavagem de dinheiro comandada pelos líderes da facção, Francisca foi detida durante uma operação da Polícia Federal. O relatório do Coaf destaca que Francisca enviou dinheiro diretamente para a conta de Deolane Bezerra.

Durante a prisão de Everton de Souza no apartamento de Deolane, foram encontradas drogas e uma arma. Everton é casado com uma sobrinha de Francisca, o que reforça os laços entre as figuras envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A esposa de Alejandro Herbas Camacho Júnior deverá ser indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por envolvimento em operações de lavagem de dinheiro.

Os negócios de Deolane com indivíduos influentes dentro do PCC serão investigados em um novo inquérito. Deolane, que admite atuar como advogada de criminosos, nega qualquer envolvimento direto com o PCC. Entretanto, na quarta-feira (4), a influenciadora foi presa em Recife, acusada de lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais pela internet.

As autoridades seguem investigando as conexões financeiras e profissionais de Deolane Bezerra, buscando esclarecer a extensão de suas relações com a organização criminosa e determinar se há envolvimento além do âmbito de sua atuação como advogada.

Com informações do SBT News

