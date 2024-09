Advogada e influencer, Deolane Bezerra é presa por lavagem de dinheiro; avião de Gusttavo Lima é apreendido em mesma operação

A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira (4), durante a operação “Integration”, que teve início em abril de 2023. Além da prisão de Deolane, também foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

Conforme a Polícia Civil, a operação investiga organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A polícia ainda não detalhou como funcionava o esquema criminoso,

A prisão da influencer foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco. De acordo com a corporação, a empresária foi levada para o Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais), em Afogados, na Zona Oeste na cidade.

Relação do sertanejo Gusttavo Lima com o esquema

A polícia não detalhou sobre a relação do cantor com a operação, no entanto, um avião que pertence à empresa do sertanejo foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo na manhã de hoje (4).

O avião, prefixo PR-TEN, foi recolhido por policiais enquanto passava por uma manutenção no aeroporto de Jundiaí (SP). Conforme a Polícia Civil, a ação mira uma organização criminosa que movimentou R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais.

Segundo apurado pela TV TEM, uma testemunha ligada ao hangar onde a aeronave estava disse que a Polícia Civil foi ao local e informou à empresa do aeroporto que o avião não poderia sair de lá.

Conforme registro na Anac (Agência Nacional de Avião Civil), a aeronave está registrada para a empresa Balada Eventos e Produções LTDA, do cantor Gusttavo Lima. Ainda conforme a Anac, o registro do avião tem “situação normal”.

Por meio de nota, o advogado da empresa Balada Eventos e Produções, Cláudio Bessas, informou que a aeronave em questão foi vendida por meio de contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao RAB-Anac (Registro Aeronáutico Brasileiro), para a empresa J.M.J Participações.

“Portanto, a empresa J.M.J é a proprietária e está registrada no RAB da ANAC como operadora até o deferimento do processo de transferência pelo órgão.” No sistema da Anac, o registro está em nome da empresa do sertanejo Gusttavo Lima.

A Polícia Civil divulgou que além da apreensão do avião, um carro de luxo também foi apreendido em um condomínio de alto padrão em Barueri, mas sem mais detalhes sobre o dono.

