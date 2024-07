Rapaz morre atropelado por SUV em Dourados

Na madrugada desta sexta-feira (19), um rapaz morreu após ser atropelado por um veículo SUV na Avenida Presidente Vargas, na região da Vila Progresso, em Dourados, cidade localizada a cerca de 251 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, uma testemunha relatou ter visto o momento exato em que a SUV atropelou a vítima, mas não conseguiu identificar outros detalhes do veículo. O motorista, em seguida, deixou o local sem prestar socorro. Outra testemunha contou que o rapaz estava deitado na via quando foi atropelado.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas infelizmente, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima é possivelmente um catador de recicláveis.

Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram presentes no local para realizar os procedimentos necessários. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

