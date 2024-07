Motorista capota carro e é descoberto com 156 kg de maconha em Tacuru

Motorista não identificado capotou o carro que conduzia, na manhã desta quinta-feira (18), na MS-295, em Tacuru, distante 471 quilômetros de Campo Grande, enquanto transportava armamento e 156 quilos de maconha.

De acordo com informações, o suspeito dirigia um Cherry QQ, com placas de Passo Fundo (RS), quando capotou o veículo e caiu às margens da rodovia.

Por conta do acidente, as dezenas de tabletes contendo maconha que estavam no interior do automóvel ficaram espalhadas pela vegetação.

A polícia foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou além da droga, uma espingarda semiautomática calibre 12, com três carregadores. O homem fugiu antes da chegada dos agentes.

A Perícia esteve no local para investigar o caso. O carro, a droga e o armamento foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil da cidade.

