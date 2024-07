Festival de Arte e Cultura do IFMS: trajetória, conquistas e desafios

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) é uma instituição pública federal que oferece educação profissional, científica e tecnológica em diversas modalidades de ensino, integrando a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Desde sua criação em 2010, o IFMS se dedica a oferecer educação de qualidade com foco em cursos técnicos integrados de nível médio e, também, para jovens e adultos. Além disso, atua de forma verticalizada ofertando cursos de bacharelado, licenciatura, tecnólogo e de pós-graduação nos eixos tecnológicos de Informação e Comunicação, Infraestrutura, Gestão e Negócios, Recursos Naturais, Produção Alimentícia e Controle e Processos Industriais.

Dentre as ações de extensão promovidas pela Pró-reitoria de Extensão, destaca-se o Festival de Arte e Cultura do IFMS, realizado anualmente desde 2016 em parceria com as 10 unidades da Instituição: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Este evento tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de atividades culturais e artísticas regionais e manifestações populares e acadêmicas, proporcionando à sociedade a oportunidade de produzir, apreciar e realizar um intercâmbio cultural e artístico em diversas linguagens como artes cênicas, audiovisual, música, literatura, artes visuais, dança, artesanato, entre outras. Os projetos do Festival são selecionados via edital e contemplam uma ampla variedade de ações e espetáculos, abrangendo temas como memória e patrimônio, memória social, folclore, artesanato e tradições culturais, cultura afro-brasileira e indígena.

A condução do Festival apresenta desafios significativos, especialmente considerando que em cada unidade há apenas um docente da área de Arte, que nem sempre possui habilidades e conhecimentos na área de produção de eventos. As propostas são, portanto, apresentadas e conduzidas conforme o interesse dos proponentes e da equipe, podendo contar com a colaboração de qualquer servidor da unidade que tenha interesse e a anuência da direção local. Essa condição torna a organização do evento mais desafiadora, exigindo adaptação e o estabelecimento de prioridades e objetivos de acordo com as limitações e a realidade financeira de cada ano e localidade.

O Festival de Arte e Cultura do IFMS é um espaço essencial para a integração das diversas formas de produção artística e cultural, construindo um ambiente aberto para o desenvolvimento de um senso crítico estético. Através do contato direto com profissionais de diferentes vertentes das artes, a comunidade do IFMS tem a oportunidade de interagir com novos artistas e comunidades culturais importantes de Mato Grosso do Sul, enriquecendo seu repertório e experiências. Além disso, é fundamental destacar as parcerias que auxiliam na produção do Festival e os sonhos que movem essa iniciativa, prefeituras, fundação de cultura, Rotary, organizações da sociedade civil, artistas, universidades e escolas.

Questões importantes para reflexão incluem o impacto do Festival na formação dos alunos e da comunidade, a diversidade cultural trazida pelo evento, especialmente para o interior, e a coleta de informações com os organizadores para identificar problemas e soluções. Essas questões serão assuntos para a continuidade da pesquisa sobre este tema, buscando sempre aprimorar e expandir os benefícios culturais e educacionais proporcionados pelo Festival de Arte e Cultura do IFMS.

Cinara Baccili Ribeiro e Rafaela Chivalski de Oliveira são professoras de Arte do IFMS. Email: [email protected], [email protected]

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS.