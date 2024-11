Rapaz incendeia casa com duas crianças dentro em Aral Moreira

Nessa terça-feira (19), um rapaz que não teve o nome e a idade revelada foi preso após colocar fogo em uma residência com duas crianças, de seis e dez anos dentro, por sentir inveja devido ao fato delas terem registro de nascimento e ele não.

Conforme informações, o fogo teve inicio bem no início da manhã, por volta das 6h e a criança de dez anos foi quem conseguiu pedir ajuda aos vizinhos que socorreram o outro menor. Nenhum dos dois teve ferimentos graves.

Após o crime, o homem voltou a residência onde mora na Aldeia Guassuty, em Aral Moreira, e agrediu a esposa e a filha. As duas foram socorridas e encaminhadas a uma unidade de saúde da região.

Uma equipe da Polícia Civil foi acionada e o rapaz foi preso por tentativa de homicídio qualificado e violência doméstica e transferido para 1ª delegacia de Ponta Porã. O homem não tem parentesco com as vítimas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram