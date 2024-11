Motoristas de ônibus podem fazer greve na próxima segunda-feira por reajuste salarial

Na próxima segunda-feira (25), a população de Campo Grande pode enfrentar transtornos ao pegarem o transporte coletivo, devido a paralisação que os motoristas de ônibus pretendem fazer por não receberem o reajuste salarial de 8%, além do aumento no ticket para R$ 350.

Conforme informações, o Consórcio Guaicurus tinha até outubro para dar a resposta aos motoristas em relação ao reajuste salarial, mas os trabalhadores não tiveram esse retorno.

A Capital tem em torno de 1.100 motoristas de ônibus que deveriam trabalhar 8h diárias, podendo fazer 2 horas extras na semana. Porém, alguns deles ultrapassam essa carga de trabalho devido a demandas e ganham um salário de R$ 2.749, mais o ticket de R$ 250; PLR (Participação nos Lucros ou Resultados) de 9% e plano médico e odontológico.

Este ano já foram realizadas quatro reuniões entre os representantes do sindicato, a agência de regulação e o Consórcio Guaicurus para tentarem entrar em um consenso, mas nada foi definido.

Atualmente o passe de ônibus está no valor de R$ 4,75, passando por um aumento de R$ 0,10 no dia 15 de março deste ano.

