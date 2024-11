Em MS, 69 cidades estão sob alerta laranja para chuvas intensas nesta quinta-feira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta para chuvas intensas, desta vez em 69 municípios de Mato Grosso do Sul, com grau de perigo laranja. O aviso começa a partir das 14h desta quinta-feira (21) e segue até as 10h de sexta-feira (22).

No comunicado, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros ao longo de um dia. Essa quantidade é suficiente para causar alagamentos, corte de energia, queda de galhos e descargas elétricas. Além disso, a tempestade pode vir acompanhada de rajadas de vento que podem variar de 60 a 100 km/h.

É recomendado que em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, nem estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Em caso de emergência, acionar o Corpo de Bombeiro pelo 193 ou Defesa Civil pelo 199.

As nove cidades que não estão presentes no alerta são: Antônio João, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Jardim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho.

