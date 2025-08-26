Rapaz é preso após atacar homem a facadas em conveniência de Campo Grande

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (25) depois de atacar com golpes de faca um homem de 49 anos no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado.

De acordo com informações policiais, a vítima estava em frente a uma conveniência quando o agressor chegou armado com uma faca e passou a golpeá-la. Mesmo ferido, o homem conseguiu se levantar e tentar se defender, mas acabou caindo novamente, ficando sentado na calçada, com a mão sobre o abdômen.

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar foram acionadas por volta das 23h50, após denúncias de que havia ocorrido uma tentativa de homicídio na Rua Cassim Contar. No local, os militares encontraram o homem ensanguentado, porém consciente. Ele recebeu os primeiros atendimentos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levado para a Santa Casa com ferimentos no abdômen e no glúteo.

Testemunhas relataram que o autor chegou de repente e atacou a vítima sem discussão prévia. Localizado pelos policiais em uma vila próxima, o rapaz confessou o crime e alegou que agiu motivado por mensagens de teor sexual que a vítima teria enviado à sua mãe. Segundo ele, o conteúdo o incomodou, o que o levou a pegar a faca e procurar o homem naquela noite.

O jovem foi detido e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Já a vítima segue internada em estado grave.