Corpo de jovem é encontrado após afogamento no Rio Verde, em Água Clara

Na manhã desta terça-feira (26), mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo de Gabriel de Jesus Santos, desaparecido desde domingo (24) no Rio Verde, em Água Clara, a 193 quilômetros de Campo Grande.
Segundo informações, Gabriel, natural da Bahia, havia ido ao rio acompanhado de amigos. Testemunhas contaram que o rapaz chegou a pedir socorro, mas acabou sendo levado pela correnteza enquanto nadava. O cadáver foi encontrado a cerca de um quilômetro do ponto em que ocorreu o afogamento. Polícia Civil e Perícia foram acionadas para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos no local.
O caso lembra outro incidente recente na mesma região. No dia 14 deste mês, após cinco dias de buscas, os bombeiros encontraram o corpo de um homem identificado apenas como Dalton, que também havia desaparecido no Rio Verde. Na ocasião, o corpo foi localizado aproximadamente dois quilômetros do ponto inicial, próximo à Fazenda Guavira, onde Dalton trabalhava e morava. Testemunhas relataram que ele boiava de costas antes de desaparecer após uma curva, levantando a hipótese de que pudesse ter saído do rio e se perdido na mata.
O caso reforça a necessidade de atenção redobrada ao nadar no Rio Verde, considerado perigoso devido à correnteza e às variações no nível da água.