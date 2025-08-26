Centro de Campo Grande é palco de desfile cívico-militar e comemorações de aniversário da cidade

As comemorações pelos 126 anos de Campo Grande tiveram como ponto alto o desfile cívico-militar realizado nesta terça-feira (26), que lotou as ruas centrais da cidade. Famílias inteiras acompanharam a passagem de escolas, forças de segurança e entidades, em um evento que bateu recorde de participação, com 70 instituições presentes.

Na abertura, a prefeita Adriane Lopes (PP) destacou a dimensão do ato e o entusiasmo popular. “É uma festa linda, cheia de cidadania, de alegria e de emoção. Nós estamos muito felizes de estar celebrando os 126 anos da Capital”, afirmou.

Ela também celebrou a conquista da equipe feminina na Corrida do Facho e ressaltou o envolvimento da comunidade. “As pessoas se prepararam para estar aqui, as famílias vieram”, disse, ao falar sobre a mobilização da população para prestigiar o desfile.

Em sua avaliação sobre as atividades que vêm sendo realizadas desde 4 de agosto, a prefeita ressaltou os investimentos da gestão municipal. Segundo ela, as obras lançadas e entregues somam R$ 250 milhões. “Apesar do momento de crise do País, a gente avança fazendo entregas para a cidade”, pontuou.

Ao lado da vice-prefeita Camila Nascimento (Avante) e do primeiro-cavalheiro Lídio Lopes (sem partido), Adriane recebeu também diversas autoridades políticas. Entre os presentes estavam o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), o senador Nelsinho Trad (PSD), os vereadores Herculano Borges (Republicanos) e Wilson Lands (Avante), além do deputado federal Luiz Ovando (PP) e do secretário da Casa Civil do Estado, Eduardo Rocha (MDB)