Rapaz é flagrado com tablete de cocaína em ônibus e afirma aos policiais que era “massa de bolo”

Jovem de 19 anos foi preso, na quinta-feira (10), na R-463, em Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) transportando cinco quilos de cocaína.

Conforme informações, o autor estava em um ônibus de viagem, que acabou parado pelos agentes para fiscalização. Quando foi abordado, o rapaz apresentou nervosismo, levantando suspeita dos policiais.

Ao ser constatado que ele já possuía passagem por tráfico de drogas, o passageiro foi convidado a passar por vistoria, sendo encontrado um tablete contendo a droga. Aos PRFs, o homem alegou que se tratava de “massa de bolo”.

A substância passou por teste, dando positivo para cocaína. O jovem foi preso em flagrante e deverá passar por audiência de custódia.

