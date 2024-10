Motorista derruba muro e invade residência após perder controle da direção em Anastácio

Homem, ainda não identificado, ficou ferido, na noite dessa sexta-feira (11), em Anastácio, distante 140 quilômetros de Campo Grande, após perder o controle da direção do carro que conduzia e invadir uma residência com o automóvel.

Conforme informações do site local A Princesinha News, o condutor manobrava um Fiat Uno, no cruzamento das ruas Presidente Médici e Padre Patrício, onde há uma ladeira, quando bateu no muro de uma casa, invadindo o terreno e parando após bater em uma das paredes.

Com o impacto, um dos pilares de sustentação da estrutura caiu sobre o automóvel. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o resgate da vítima para um hospital da região.

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista, nem se a estrutura do imóvel foi comprometida.

