Câmera registrou motorista bêbado batendo em carros estacionados na Afonso Pena

Câmera de segurança de um comércio localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, registrou o momento em que o motorista de um Chevrolet Classic, embriagado, bate em carros estacionados na via antes de colidir contra um poste.

Conforme as imagens, o autor do acidente atinge um Hyundai HB20 que seguia no mesmo sentido na avenida, perde o controle, bate na traseira de uma Ford Ranger que, com o impacto, bate em um Jeep Grand Cherokee que estava à frente.

Em seguia, o Classic vai de encontro a um poste de iluminação e fica completamente destruído. Duas pessoas precisaram ser socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros, mas não correm risco de morte.

Já o condutor que causou o acidente passou por teste do bafômetro, que atestou 0,73 mg/L de álcool no sangue. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

Confira o vídeo da batida abaixo:

