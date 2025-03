Rapaz é estuprado por três homens no fim de Carnaval em Campo Grande

Na madrugada de terça-feira (4), fim de festa de Carnaval, um rapaz 29 anos registrou boletim de ocorrência após ser estuprado por três homens na saída de uma festa de Carnaval na região da Esplanada Ferroviária, Centro, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que estava na festa de Carnaval e que ingeriu bebidas alcoólicas quando conheceu um dos homens que cometerem o crime.

O suspeito então então chamou o rapaz para ir até uma casa em construção e quando ele chegou no local haviam mais dois homens no local. A vítima tentou sair da residência, mas foi impedida pelos homes que a seguraram e cometeram o crime de estupro.

Ele teve arranhões pelo corpo e um dos suspeitos furtou seu celular e saiu correndo. A vítima conseguiu fugir porque o outro criminoso foi atrás do homem para tentar pegar o telefone e neste momento, a vítima aproveitou para fugir.

Depois disso, el foi para um bar, onde a amiga dele se encontrava. Ela o levou para casa e depois o rapaz foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica. O estupro foi constatado e ele tomou medicamentos e foi aconselhado a procurar um psicólogo.

O rapaz fez exame corpo de delito no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). O caso está sendo investigado pela polícia.

