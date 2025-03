Homem armado com facão rouba celular e binóculo de mulher em parque da Capital

Suspeito fugiu para a mata após ser avistado pela polícia; objetos foram recuperados e entregues à vítima

Uma mulher de 47 anos teve o celular e o binóculo roubados na manhã desta quinta-feira (6), enquanto caminhava e observava pássaros no Parque Ecológico do Sóter, no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. O crime foi cometido por um homem que estava de bicicleta e portava um facão.

Após o roubo, o suspeito fugiu em direção ao Parque dos Poderes. A vítima acionou a Polícia Militar, que, com base nas características repassadas, conseguiu localizá-lo em frente à Assembleia Legislativa, na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio.

Ao perceber a chegada da viatura do Batalhão de Choque, o homem abandonou a bicicleta, os objetos roubados e o facão antes de se esconder na mata. Testemunhas relataram que os policiais chegaram a realizar um disparo durante as buscas, mas o suspeito não foi encontrado.

O celular e o binóculo foram recuperados e devolvidos à vítima. O caso foi registrado na delegacia.

