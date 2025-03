Professora aposentada morre atropelada por caminhão no centro de Dourados

Sireunise Camargo Dorta, ex-secretária de Educação, foi atingida por veículo que trafegava na contramão

A professora aposentada Sireunise Camargo Dorta, de 83 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (6) após ser atropelada por um caminhão de coleta de entulho no centro de Dourados (MS). O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Oliveira Marques, no Jardim América.

Segundo informações, o caminhão trafegava na contramão pela Rua Oliveira Marques e atingiu a idosa ao fazer uma conversão à esquerda para acessar a Floriano Peixoto. A vítima foi arrastada por cerca de sete metros e meio sob as rodas do veículo. Informações preliminares indicam que ela teria passado mal e caído na rua antes do impacto.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e das polícias Militar e Civil foram acionadas, mas a professora aposentada não resistiu aos ferimentos.

Legado na educação

Sireunise Camargo Dorta teve uma trajetória marcante na educação de Dourados. Ela foi secretária municipal de Educação e autora do livro História da Educação em Dourados, além de ter ocupado o cargo de diretora da Câmara Municipal nos anos de 2003 e 2004.

Em nota, a Câmara lamentou o falecimento e destacou sua atuação na modernização administrativa da Casa de Leis, incluindo a implantação da bandeira oficial da instituição e a ampliação do horário de atendimento ao público.

A presidente da Câmara, vereadora Liandra Brambilla, prestou homenagem à educadora, ressaltando seu compromisso com a formação de gerações e a preservação da memória educacional da cidade. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, especialmente com o filho Fábio Dorta e a neta Fabiane Dorta, desejando força e conforto para enfrentarem essa perda irreparável”, diz trecho da nota.

Sireunise era mãe do jornalista Fábio Dorta, diretor de jornalismo da TV RIT em Dourados, e avó da também jornalista Fabiane Dorta.

