Jovem é assassinado a tiros dentro de casa em Ponta Porã

Um jovem, identificado como Fernando Gustavo Rios Rivas, de 28 anos, foi assassinado a tiros no fim da tarde desse domingo (16), em uma residência de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, a princípio, haviam outras pessoas na residência no momento do crime.

Autoridades e equipe de socorro foram acionados e estiveram no local, onde constataram a morte da vítima.

Ainda não há informações sobre motivação e autoria do crime. A Polícia Civil ouviu testemunhas sobre o fato e abriu investigação. O caso foi registrado como homicídio.