Rapaz é encontrado morto eletrocutado dentro de casa em Ladário

Nesta sexta-feira(07), um rapaz de 25 anos foi encontrado morto eletrocutado dentro de uma casa em Ladário.

O ocorrido foi no bairro Santo Antônio. De acordo com o boletim de ocorrência, o pai encontrou o rapaz caído no chão segurando um fio elétrico que ainda estaria energizado e o chão estava molhado.

O homem havia chegado de uma pescaria e encontrou um morador do bairro e amigo da família, que disse ter chamado pelo rapaz mais cedo para tomar café, mas ele não teria respondido. O amigo então subiu em uma cadeira para olhar por cima da porta e viu o rapaz caído no chão.

O pai foi até o local e puxou a corrente usada para trancar a porta e quebrou o cadeado com um martelo. Ao entrar, encontrou o filho no quarto caído aparentando estar morto.

A Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o socorro. O pai também informou que o rapaz já havia tentado suicídio antes, o que levantou hipótese para suspeita desse caso.

A Polícia Militar, Polícia Civil ePolícia Científica estiveram no local O caso ainda está sendo investigado e foi revelado que casa ao lado teria câmeras de segurança, que serão analisadas para tentar expicar a situação.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer”.