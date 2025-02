Mato Grosso do Sul já acumula 554 casos confirmados de dengue em 2025

Mato Grosso do Sul já contabiliza 1.621 casos prováveis de dengue, sendo 554 confirmados, segundo o boletim epidemiológico da 5ª semana do ano, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (7). O levantamento aponta um óbito confirmado e outros dois em investigação.

Nos últimos 14 dias, os municípios de Sete Quedas e Inocência apresentaram alta incidência de casos confirmados, enquanto Pedro Gomes e Japorã registraram média incidência da doença.

Entre os municípios com maior taxa de incidência de casos prováveis, destacam-se:

– Jateí – 128 casos prováveis (3.569,4 de incidência)

– Selvíria – 204 casos prováveis (2.505,5 de incidência)

– Inocência – 53 casos prováveis (630,7 de incidência)

– Japorã – 33 casos prováveis (405,0 de incidência)

– Pedro Gomes – 27 casos prováveis (389,0 de incidência)

Com a chegada do período de chuvas, especialistas alertam para o risco do aumento nos casos da doença. A principal forma de prevenção é o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da Chikungunya. A SES reforça a necessidade de eliminar focos do mosquito, como água parada em recipientes, pneus e caixas d’água abertas.

A população também é incentivada a aderir à vacinação e a buscar atendimento médico em caso de sintomas como febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas na pele e dor atrás dos olhos.

Vacinação contra a dengue

A imunização tem sido uma das principais estratégias de combate à doença no Estado. Segundo o boletim, já foram aplicadas 123.907 doses do imunizante, que é indicado para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Até o momento, Mato Grosso do Sul recebeu 207.796 doses da vacina do Ministério da Saúde. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses.

Casos de Chikungunya

Além da dengue, o Rstado também registrou 868 casos prováveis de Chikungunya, sendo 64 confirmações. Até o momento, não houve óbitos. A SES alerta que a população deve evitar a automedicação e, ao apresentar sintomas, procurar atendimento médico.

