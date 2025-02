Médica é condenada por fraude em ponto eletrônico e deverá pagar mais de R$ 180 mil à União

Uma médica foi condenada pela Justiça Federal de Dourados a pagar mais de R$ 180 mil por não cumprir sua jornada de trabalho em um posto de saúde do município. A decisão ocorreu após o Ministério Público constatar que a profissional batia o ponto, mas não permanecia no local de atendimento.

A investigação revelou que a médica causou prejuízos aos pacientes ao abandonar sua função, comprometendo o atendimento de saúde. Em 2018, ela já havia sido punida pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) por infringir três artigos do código de ética médica, incluindo a ausência em plantões sem substituição.

Com a decisão judicial, a profissional deverá devolver mais de R$ 90 mil de salários recebidos indevidamente e pagar uma multa que ultrapassa R$ 90 mil pelos danos causados aos pacientes.

