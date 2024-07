Rapaz é apagado com mata-leão e tem celular e carro roubado próximo a Esplanada Ferroviária

Durante a madrugada desse domingo (28), um jovem, de 24 anos, foi vítima de um assalto na região do Centro, próximo à Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. A vítima ainda levou um golpe mata-leão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava andando pelo local em direção ao seu carro, quando foi abordado já com o mata-leão e de repente apagou. Quando recuperou a consciência, percebeu que estava sem celular e sem a chave do carro. Ao chegar no local em que havia estacionado o veículo, também percebeu que ele foi roubado.

Diante das circunstâncias, o rapaz procurou a delegacia para registrar o fato. O caso foi registrado como roubo na delegacia do centro de Campo Grande.