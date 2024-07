Sobe para R$ 1.650 o piso de empregado em supermercado de 39 cidades de MS

Os empregados em supermercados de 39 cidades de Mato Grosso do Sul terão um reajuste salarial acima da inflação. O piso salarial da categoria recebeu reajuste de 10%, passando de R$ 1.500,00 para R$ 1.650,00, e para quem ganha acima do piso, o reajuste será de 6,5%, retroativos à data base da categoria, 1º de novembro de 2023 informa Douglas Silgueiro, presidente da Fetracom-MS (Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul), lembrando que o acumulado da inflação, medido pelo INPC registrou em torno de 3.23% no período.

Serão beneficiados os trabalhadores em supermercados das seguintes cidades: Água Clara, Alcinópolis, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selviria, Sonora, Tacuru, Taquarussu e Terenos.

Além de Douglas, participaram também dessa verdadeira batalha por essas conquistas aos trabalhadores, o diretor tesoureiro da federação, Clodoaldo Fernandes Alves e Rodolfo Lessa, Jurídico da entidade. Da parte patronal, participaram Luiz Tadeu Gacdicke, presidente do Sindsuper/MS e João Luiz Rosa Marques, representante jurídico desse sindicato patronal e da AMAS.

Segundo Silgueiro, desde novembro o sindicato vem negociando com o Sindsuper e a AMAS, defendendo com insistência os direitos dos trabalhadores. “Tivemos que ter muita paciência e perseverança para conquistarmos essa grande vitória para os trabalhadores em supermercados, que agora têm seus salários reajustados acima do acumulado da inflação”, afirma Douglas Silgueiro. Ele destaca que a Fetracom usou como um dos argumentos de negociação a necessidade de valorização da categoria.

A importância da Fetracom-MS vai além das negociações salariais. A entidade tem sido um pilar fundamental na luta por melhores condições de trabalho, garantindo que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. Com uma atuação incansável, a federação tem promovido campanhas de conscientização sobre a importância da filiação sindical dos trabalhadores e a união da categoria para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

Além disso, a Federação e os sindicatos desempenham um papel crucial na defesa dos interesses dos trabalhadores em diversas frentes. Desde a melhoria das condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho até a oferta de cursos de qualificação profissional, a entidade se dedica a proporcionar um futuro mais promissor para seus associados. A luta por melhores salários é apenas uma parte do compromisso do sindicato com a melhoria contínua da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de Mato Grosso do Sul.