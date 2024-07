A abertura da Olimpíada te fez pensar sobre fazer uma aposta: veja nossas dicas para iniciantes

Siga essas dicas se quiser fazer apostas nessa Olimpíada

O show da abertura

Os Jogos Olímpicos de 2024 foram abertos na sexta-feira dia 26. A cerimônia de abertura surpreendeu os espectadores, apresentando um espetáculo fora do padrão que costuma ter a abertura das Olimpíadas. Invés do estádio, o show ocorreu no rio Sena, as equipes estavam nos barcos que navegaram pelo rio. As apresentações foram localizadas em pontos principais do centro histórico da cidade.

A cerimônia foi dividida em doze partes, cada uma apresentando figuras históricas significativas e representações de valores importantes para o país. As performances de dançarinos e cantores foram nas pontes, beiras de rio e nos telhados. Teve personagem mascarado (que fez uma referência ao jogo Assassin’s Creed) que se deslocava pelos telhados da cidade e até andou de tirolesa, cavalo metálico galopando pelo rio, músico tocando piano em chamas e muitas outras atrações. Combinação de músicas mais variadas, de clássica até rap, e é claro, teve estrelas, como Lady Gaga e Céline Dion.

Um show desses não poderia deixar o espectador indiferente. A Olimpíada geralmente é a competição mais importante na vida do atleta e sem dúvidas chama mais atenção do público que não acompanha esporte fora das competições grandes. Quem quiser assistir com mais emoção pode procurar fazer apostas no esporte. Para não cometer erros em apostas esportivas iniciantes, vamos dar alguns conselhos ao apostador calouro.

Dicas para apostadores: parâmetros a ser avaliados

Confiabilidade. Aconselhamos escolher uma Casa que apostas que tenha licença de órgão apropriado. As apostas esportivas estão legalizadas no Brasil, isso significa que uma plataforma licenciada garante que você receberá seus ganhos, também você deve pagar os impostos. Além disso, é possível procurar informações sobre reputação da operadora.

Mercados disponíveis e odds. Todas as plataformas de apostas têm os esportes mais populares. Tem várias Casas que têm esportes mais raros. Muitos sites fazem transmissões ao vivo de eventos esportivos, o que pode ser atraente se você não consegue encontrar a transmissão em canais abertos. Odds são cotações que representam a probabilidade de vitória, quanto mais odds mais lucro você terá no caso de vitória.

Métodos de depósito e saque. As plataformas procuram oferecer os métodos mais diversificados. Entre métodos tradicionais são cartões de débito e crédito, e transferências bancárias. As Casas que operam no Brasil oferecem PIX. Alguns sites aceitam criptomoedas. Aconselhamos escolher um método que você costuma usar no dia a dia. Considere que os meios de saque podem ser bem mais restritos do que de depósito.

Bônus e promoções. A maioria das Casas (mas não todas) oferecem um bônus de boas-vindas. Se você pretende aproveitar um bônus, aconselhamos estudar as regras que precisa seguir para usar essa promoção. O bônus tem depósito mínimo, odds mínimas, opções de mercado, quantas vezes tem que fazer a aposta antes do saque e o prazo (durante qual deve ser usado). Recomendamos avaliar se as condições de bônus servem para você antes de adquiri-lo.

Site e aplicativos. A facilidade de navegação também pode ser um critério importante. É claro, que esse parâmetro pode ser pessoal. Se você prefere fazer palpites através do celular, pode considerar as plataformas que têm aplicativos.