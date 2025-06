Rapaz de 19 anos morre após ser baleado na cabeça em Sidrolândia

Um jovem de 19 anos identificado como Cristoffer Guilherme Custódio Soares morreu após ser baleado na cabeça no início da noite dessa segunda-feira (16), em Sidrolândia, município localizado a 71 quilômetros de Campo Grande. O autor do disparo segue foragido e é procurado pela polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h55 para atender uma ocorrência de lesão corporal na Rua Cuiabá, no Bairro Cascatinha. Quando os militares chegaram ao local, Cristoffer já havia sido socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa.

Apesar do esforço da equipe médica, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. Cristoffer tinha passagens anteriores pela polícia por furto. Um familiar informou às autoridades que o jovem era usuário de drogas, mas disse desconhecer se ele havia se envolvido em alguma briga ou desentendimento recente.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia como homicídio simples. A motivação e as circunstâncias do crime ainda são investigadas, e a polícia segue em diligências para localizar o autor do disparo.

Informações que possam ajudar a identificar o suspeito podem ser repassadas de forma anônima às autoridades locais.

