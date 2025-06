Suspeito é preso em Ponta Porã com arma, drogas e equipamentos após apreensão de 140 kg de maconha

Investigação teve início após prisão feita pela Polícia Militar Rodoviária Estadual na MS-164

A Polícia Civil prendeu neste domingo (15), em Ponta Porã, um homem de 42 anos por posse ilegal de arma de fogo e envolvimento com o tráfico de drogas. A detenção foi resultado do desdobramento de uma apreensão anterior feita pela Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE), que interceptou um carregamento de 140 quilos de maconha na Rodovia MS-164.

O flagrante inicial ocorreu quando um veículo VW Polo branco, conduzido por um homem de 36 anos, foi parado pelos policiais rodoviários durante fiscalização. A droga foi encontrada no carro e o motorista, preso em flagrante, foi encaminhado à delegacia. Com base nas informações colhidas na abordagem, a Polícia Civil passou a investigar a origem da carga.

As diligências levaram os agentes até um imóvel utilizado como ponto de apoio para o carregamento do entorpecente. No local, foi encontrado outro homem, de 42 anos, que mantinha em sua posse uma pistola Glock, 22 munições, porções de droga e uma série de equipamentos tecnológicos, como antena Starlink, rádio comunicador e binóculos — indícios de estrutura voltada à atividade criminosa.

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação da quadrilha. A suspeita é de que o imóvel funcionasse como base logística para o tráfico na região de fronteira.

