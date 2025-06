MEC prorroga prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem 2025

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, na noite dessa segunda-feira (16), a prorrogação do prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Agora, os candidatos terão até o dia 27 de junho para efetivar a participação no exame, cujo pagamento é essencial para a confirmação da inscrição.

A taxa de inscrição custa R$ 85 e pode ser quitada por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito, de acordo com as opções oferecidas pelo banco do participante. No caso do Pix, o pagamento deve ser realizado por meio do QR Code impresso no boleto gerado na Página do Participante.

Estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio neste ano são isentos da taxa, e, por isso, não recebem boleto para pagamento.

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em quase todo o território nacional. No entanto, por conta da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), marcada para novembro em Belém (PA), o exame será remarcado nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba. Nestes municípios paraenses, as provas ocorrerão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Uma novidade importante desta edição é a volta da possibilidade de certificação do ensino médio para participantes com 18 anos ou mais. Para obter o certificado, é necessário alcançar pelo menos 450 pontos em cada área de conhecimento e um mínimo de 500 pontos na redação.

