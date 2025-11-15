Rapaz acusado de matar jovem com tiro no peito em SC é preso em bar de Coxim

Acusado de homicídio em Santa Catarina, Kayk Maciel dos Santos, de 18 anos, foi preso no fim da tarde dessa sexta-feira (14), em um bar no Centro da cidade de Coxim. Em agosto, ele matou uma jovem, de 23 anos, com um tiro no peito. Desde o crime, Kayk estava foragido.

Segundo o site local Edição MS, o rapaz estava tomando cerveja com o pai quando foi abordado pela polícia. Depois de ser detido, ele foi levado para a delegacia da cidade, onde ficará à disposição da Justiça de Santa Catarina.

O rapaz responde pelo homicídio da jovem Giovanna Schmidhauser Schwarzbach. Ela foi atingida por um tiro no peito em um apartamento na cidade de Bombinhas.

Na época, após atingir a vítima, o autor recolheu a cápsula da arma usada e fugiu com a moto de outro colega, que também estava no local do crime. O veículo foi encontrado abandonado, pouco tempo depois.

Inicialmente, a polícia trabalhou com a hipótese de tiro acidental, porém, o caso teve uma reviravolta e começou a ser tratado como crime premeditado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram