PRF apreende 1,6 tonelada de maconha em Jaraguari

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.647 quilos de maconha, nesta sexta-feira (14), em Jaraguari (MS).

Os policiais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão. O motorista disse que o caminhão não transportava carga, mas demonstrou nervosismo durante a fiscalização.

Após vistoria, a equipe descobriu que o caminhão estava carregado com tambores, dentro dos tambores, foi encontrada grande quantidade de maconha.

O motorista confessou ter pego a droga em Ribas do Rio Pardo e que a levaria até Chapadão do Sul. Ele foi preso e encaminhado, junto com a maconha e o caminhão, à Polícia Civil em Jaraguari (MS).

