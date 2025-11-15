Com o 2º maior PIB, a economia de Mato Grosso do Sul foi a que mais cresceu no Brasil

Entre os anos analisados pelo IBGE o Centro-Oeste teve uma das maiores taxas de crescimento do PIB

Mato Grosso do Sul encerrou 2023 com um dos desempenhos econômicos mais robustos do país. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (14) pelo IBGE, o Estado registrou alta de 13,4% no PIB (Produto Interno Bruto), ficando atrás apenas do Acre (14,7%) e à frente de Mato Grosso (12,9%).

Os dados divulgados pelo IBGE, que apresentam a variação estadual do PIB, apresenta o destaque sul-mato-grossense no mapa econômico brasileiro. Enquanto o país cresceu 3,2% em 2023, MS praticamente quadruplicou essa taxa, impulsionado principalmente pelo desempenho da agropecuária e pelo avanço consistente do setor de serviços.

Para o secretário do Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, o desafio é continuar crescendo com base nos pilares de um Mato Grosso do Sul Verde, Próspero, Inclusivo e Digital, “agregando valor à produção e gerando oportunidades em todo o território. Esse resultado do PIB comprova que o modelo de desenvolvimento sustentável e inovador adotado pelo governador Eduardo Riedel é eficiente e tem impacto real na vida das pessoas”, concluiu Verruck.

O IBGE destaca ainda que, no campo industrial, MS teve incremento significativo nas atividades ligadas à eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos, principalmente em função da geração de energia hidrelétrica, que também contribuiu para elevar o resultado final.

Serviços em MS

O setor de serviços, responsável por grande parte da economia estadual, contou com forte influência das áreas de administração pública, saúde, educação e seguridade social, fatores que também apareceram no desempenho de Tocantins, Acre e Rio de Janeiro.

O comércio foi outro segmento que ajudou a impulsionar o PIB sul-mato-grossense, acompanhando o ritmo de crescimento do agronegócio e o aumento da circulação de bens no Estado.

Crescimento

O ano de 2023 foi marcado por avanço do PIB em todos os 27 estados, algo que não ocorria desde 2021. Mesmo nesse cenário generalizado de alta, MS se destacou como uma das economias mais dinâmicas do país.

Entre os estados que menos cresceram estão Pará (1,4%), São Paulo (1,4%), Rio Grande do Sul (1,3%) e Rondônia (1,3%). Já Mato Grosso do Sul aparece no extremo oposto, ao lado dos maiores avanços.

O desempenho regional também chama atenção onde além de MS, o Centro-Oeste conta com Mato Grosso (12,9%) entre os líderes nacionais. A região se firmou como uma das que mais crescem no país ao longo das últimas duas décadas, acumulando ganho de participação no PIB nacional.

Avanço do Estado

De 2002 a 2023, Mato Grosso do Sul registrou aumento médio de 3,7% ao ano, aparecendo entre os estados com maiores avanços no período. Na participação relativa do PIB nacional, MS acumulou ganho de 0,6 ponto porcentual, reflexo do dinamismo das atividades produtivas locais, como o agronegócio e o setor de comércio.

Por Gustavo Nascimento

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.