Homem é encontrado morto em calçada na frente ao Horto Florestal

Homem ainda não identificado foi encontrado já sem vida sentado em uma calçada em frente ao Horto Florestal, na Rua 26 de Agosto, no Bairro Amambaí, região central de Campo Grande. Segundo informações, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por uma morador da região que viu o homem sentado e desconfiou que ele estivesse morto. O caso foi registrado no início da tarde desta terça-feira.

Conforme os socorristas, a vítima teria entre 50 e 60 anos e aparentava ser uma pessoa em situação de rua. Ele estava com roupas e sapatos sujos, com o pé esquerdo bastante machucado.

Imagens de câmera de segurança de uma instituição de ensino próxima, flagrou o momento em que ele chega à calçada às 12h25, o homem se aproximou da parede, tropeçou e caio ao chão, local onde foi encontrado. Em seguida ele tem uma convulsão e para de se mexer. Segundo informações, ninguém viu o momento da queda.

Além do Samu, a PM (Polícia Militar) e a Polícia Científica estiveram no local para verificar a situação. A princípio o caso se trata de uma morte natural.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

