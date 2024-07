Terapia com Patas: cãozinho Zili espalha alegria no Hospital Universitário de Dourados

Vestido com gravatinha e óculos de sol, o shitzu mini trouxe sorrisos aos pacientes e profissionais do hospital da Rede Ebserh em Dourados

O HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados), da Rede Ebserh, recebeu nessa quarta-feira (24), um visitante muito especial: o Zili, um cão terapeuta da raça shitzu mini. Vestido com uma gravatinha e até óculos de sol, Zili trouxe alegria ao percorrer a pediatria, a Casa da Gestante, a área administrativa e os corredores do hospital. As imagens da visita do cãozinho acompanhado pelas tutoras do projeto “Terapia com Patas” mostram claramente o impacto positivo que ele teve em todos os que encontrou pelo caminho.

A equipe do projeto saiu de Campo Grande para Dourados apenas para visitar o HU-UFGD. Na Capital, Zili já é famoso por percorrer os hospitais e até já foi homenageado com uma pintura colorida numa das paredes de outro hospital da Rede Ebserh, o Humap-UFMS.

“Nossa, eu achei muito legal essa iniciativa. Principalmente aqui na pediatria que a gente trabalha com essas crianças. Eu acho que faz toda a diferença no dia a dia, até na resolução do problema de saúde dessa criança”, afirmou a enfermeira do HU-UFGD, Nayara Andrade de Oliveira.

A gerente administrativa do hospital em Dourados, Danielly Vieira Capoano, ficou encantada com o cãozinho Zili. “Acho muito bacana, muito legal receber a visita do Zili aqui no nosso hospital. Quero parabenizar os idealizadores por essa ideia. É muito gostoso pegar ele assim, parece um bebezinho. É realmente terapêutico”, disse.

Terapia com patas

“O projeto Terapia com patas surgiu há três meses a partir de outro projeto que se encerrou há 1 ano e meio. E nós ficamos carentes de levar esse amor, esse carinho pra dentro dos hospitais. Então eu e mais dois amigos realizamos esse grupo. Temos voluntários, cinco cães e já chegando mais”, contou Keila Romano, uma das fundadoras do projeto que também é graduanda em Psicologia.

Os cães do projeto são criteriosamente selecionados e treinados, com todas as vacinas em dia e exames de saúde realizados. “A gente tem todo um preparo. Primeiro, a gente conhece o animalzinho, verifica se ele tem um aporte para participar do um projeto. A gente tem todo um protocolo antes de levar o animalzinho para dentro de um hospital. Então ele tem que estar com as vacinas em dia, vermífugo. Tem que ser um animalzinho dócil”, explica a médica veterinária do projeto, Gabriela Freitas. Ela acrescenta que a sede do projeto é Campo Grande, mas existe a intenção de expandir o trabalho.

Segundo as organizadoras, os cães do projeto “Terapia com Patas” são sempre acompanhados por seus tutores e membros do projeto durante as visitas. Antes de ir ao hospital, os cães tomam banho e, após as visitas, passam por um processo de higienização.

Com Gov