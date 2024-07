Adolescente que realizou uma série de furtos de motocicletas em Três Lagoas é detido

Na tarde da última terça-feira(16), uma operação da 3ª Delegacia de Polícia da cidade de Três Lagoas, identificou I.G.R.S. de 17 anos. e o deteve por ser responsável por uma série de furtos de motocicletas no município de Três Lagoas.

O adolescente na presença de conselheiros tutelares, confessou ter furtado um total de 09 motocicletas. Ele revelou que empurrava as motos do local do furto e, em uma área mais afastada, realizava a ligação direta para ligá-las.

Os crimes ocorreram nos bairros Colinos, Interlagos, Santos Dumont, Centro e Santa Rita. As motocicletas foram sendo localizadas no decorrer das investigações. O adolescente infrator responderá pelos atos infracionais análogos ao crime de furto.

A polícia de Três Lagoas deixa um canal para denúncias pelo WhatsApp no número (67) 99991-6698. Também é deixado o alerta para a população que redobre a atenção em relação à segurança de suas motocicletas, evitando deixá-las estacionadas fora dos imóveis durante a noite.

Além disso, a Polícia Civil enfatiza a importância de registrar ocorrências policiais em todos os casos de furtos, mesmo quando os bens furtados forem recuperados.

