Quatro são presos e entreposto usado por contrabandistas é fechado em Nova Alvorada do Sul

Na noite da última quarta-feira (26), uma operação deflagrada prendeu quatro pessoas em flagrante e desmantelou um entreposto utilizado por contrabandistas para armazenar cigarros e outras mercadorias ilegais provenientes da fronteira entre Brasil e Paraguai em Nova Alvorada do Sul.

Durante as investigações preliminares, os policiais identificaram uma residência próxima à rodoviária municipal com intenso fluxo de veículos entrando e saindo. A polícia se deslocou até o local e flagrou um veículo carregado com cigarros contrabandeados entrando no imóvel.

Ao ingressarem na residência, os policiais civis localizaram quatro indivíduos organizando caixas e sacolas contendo cigarros, roupas e cigarros eletrônicos de origem ilícita.

Todo o material apreendido foi transportado até a delegacia de polícia de Nova Alvorada do Sul, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra os quatro homens pelos crimes de descaminho e contrabando.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.