Mulher é queimada com água quente e agressor é preso na Capital

Vítima pediu ajuda ajuda a Guardas Municipais e foi socorrida pelo Samu

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (27) após jogar água quente no rosto de uma mulher na região do Imbirussu, em Campo Grande. A vítima procurou ajuda em uma base da Guarda Civil Metropolitana (GCM), relatando a agressão.

Diante da gravidade do caso, os guardas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros à mulher. O agressor foi detido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde a ocorrência será investigada como violência doméstica.

