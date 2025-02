Homem é condenado a mais de 100 anos de prisão por estupro e violência doméstica no interior do Estado

Crimes ocorreram ao longo de 15 anos em Ribas do Rio Pardo e foram descobertos em 2022

Um homem foi condenado a 100 anos, 11 meses e 20 dias de prisão em regime fechado por estupro, violência doméstica e abuso sexual contra familiares em Ribas do Rio Pardo, a 98 quilômetros da Capital. As vítimas incluem a esposa, as filhas, a enteada e uma cunhada com deficiência intelectual. O caso foi descoberto em novembro de 2022, e a sentença foi divulgada nesta quinta-feira (27) pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Inicialmente, o réu havia recebido uma pena de 102 anos, três meses e 13 dias em regime fechado, além de cinco meses e 18 dias no semiaberto. No entanto, após recurso da defesa, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reduziu a condenação. A defesa tentava a absolvição ou diminuição da pena, enquanto o MPMS pedia um aumento na sentença.

A investigação revelou que os abusos aconteceram por 15 anos. A esposa do réu sofreu violência física e psicológica durante todo esse período. A enteada, que morava com o casal, também foi vítima de estupros e ameaças constantes, chegando a engravidar do agressor. Além disso, ele abusou das próprias filhas e de uma cunhada com deficiência intelectual.

Os crimes começaram quando uma das filhas tinha apenas 4 anos. Para evitar que as vítimas o denunciassem, o homem utilizava ameaças constantes. A denúncia foi apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo, e o processo correu sob sigilo.

A condenação foi baseada em provas como depoimentos das vítimas e laudos periciais. O caso chamou a atenção pelo longo período de abusos e pela brutalidade dos crimes cometidos dentro da própria família.

