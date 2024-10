Idoso é flagrado arrastando jovem com deficiência intelectual para matagal, mas mãe da vítima impede estupro em Dourados

Idoso de 61 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (23), na Aldeia Pacurity, localizada na BR-463, entre as cidades de Dourados e Ponta Porã, após tentar arrastar uma jovem de 19 anos que possui deficiência intelectual para um matagal, na tentativa de estuprá-la.

Conforme informações do site Ligado na Notícia, a mãe da vítima contou que acordou de madrugada após a filha se levantar para ir ao banheiro. Porém, como ela demorou para retornar ao quarto, decidiu verificar o que estava acontecendo.

Do lado de fora da residência, encontrou o homem arrastando a jovem, que estava sem roupas, para o matagal. A mulher começou a gritar por socorro e o idoso fugiu em direção à rodovia. Entretanto, outros indígenas da comunidade conseguiram alcançar o autor do crime e amarrá-lo, até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A mulher relatou, ainda, que o idoso está morando na aldeia há seis meses, quando pediu para que os líderes o deixassem morar lá, sendo consentido o pedido. Além disso, no dia 18 deste mês, a vítima já havia se envolvido em uma situação semelhante, quando um boletim de ocorrência foi registrado contra o idoso por ele ter passado a noite com a jovem.

O Conselho Tutelar informou aos responsáveis pela comunidade que o homem se envolveu em casos de abuso sexual e que ele apresentava comportamento suspeito. O idoso foi preso e levado à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como tentativa de estupro.

