Homem é preso após receber maconha por encomenda pelos Correios em Campo Grande

Homem de 26 anos foi preso, nessa terça-feira (22), em Campo Grande, após ser flagrado recebendo um pacote contendo maconha, que havia sido enviado pelos Correios e apresentar documento falso aos agentes.

Conforme informações, servidores dos Correios detectaram o pacote suspeito e acionaram a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Civil. Por volta das 16h30, o homem foi até a agência para buscar a encomenda, que foi entregue a ele.

Enquanto caminhava pela rua, notou que estava sendo monitorado e começou a andar rapidamente. Entretanto, ele foi alcançado e abordado. Ao abrirem a encomenda, os agentes encontraram um tanquinho de lavar roupas, mas no fundo dele estavam escondidos quatro volumes contendo a droga, que totalizaram 3,4 quilos.

Ao receber voz de prisão, apresentou um documento falso, mas a foto não apresentava semelhança com ele. Ele confessou o crime e deu o nome verdadeiro. Quando questionado, disse que foi contratado para retirar o pacote para uma outra pessoa e levar o entorpecente para outro Estado.

