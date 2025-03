Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas e pontoi de vendas é fechado em Naviraí

Na última sexta-feira (14), um ponto de tráfico de drogas foi fechado e quatro suspeitos foram presos em flagrante no centro de Naviraí.

Os policiais civis, receberam diversas reclamações de moradores e comerciantes nas últimas semanas sobre intensa atividade de tráfico em via pública na área central da cidade.

A polícia então constatou a existência de intenso comércio de drogas no local. As investigações revelaram que o tráfico era realizado por quatro suspeitos, que se revezavam na venda de crack. O grupo foi abordado e preso em flagrante, sendo apreendido um recipiente escondido com 21 pedras de crack, totalizando 3,9 gramas, entre outros petrechos.

A prisão foi realizada em ação conjunta das Delegacias 1ºDP/SIG, DRP/NRI e DAM, de Naviraí