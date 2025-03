Mulher morre atropelada em bicicleta elétrica por caminhão em Nova Andradina

Nesta manhã de segunda-feira(17), uma mulher identificada como Rosimar dos Santos, de 54 anos foi atropelada por um caminhão baú na cidade de Nova Andradina.

A vítima estava em uma bicileta elétrica no nomemento do acidente e morreu no local. O ocorrido foi no bairro Horto Florestal.

De acordo com o site Jornal da Nova, o caminhão era de uma empresa de transportes e trafegava pela rua Ineri Perigo, quando em frente da sede da Banda Marcial, o motorista teria tentado desviar de um cadeirante na rua e acabou atingindo a vítima na bicileta.

Uma testemunha teria dito ao site que a mulher trafegava paralelamente com o caminhão, quando se desequilibrou, caiu e foi atropelada.

