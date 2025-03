Governo Estadual cria grupo para tentar destravar sistema de transplantes em MS

Grupo de Trabalho terá 60 dias para propor melhorias, enquanto pacientes seguem na fila por falta de estrutura

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) formalizou nesta segunda-feira (17) a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para elaborar um plano voltado à doação e transplantes em Mato Grosso do Sul. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado, por meio da Resolução SES/MS nº 348/2025, e ocorre em um cenário onde pacientes seguem enfrentando dificuldades para conseguir um órgão ou tecido.

O GT será encarregado de diagnosticar falhas no funcionamento da Coordenadoria da Central Estadual de Transplantes (CET/MS) e propor formas de agilizar o processo, conforme determina a Portaria GM/MS nº 5.685/2024, do Ministério da Saúde. O prazo para entrega do plano é de 60 dias, podendo ser prorrogado.

Claire Carmen Miozzo, coordenadora da CET/MS e responsável pelo GT, reconhece que a atual estrutura precisa ser revista. “Nosso objetivo é aprimorar a eficiência do processo de doação e transplantes, fortalecendo a organização dos fluxos, padronizando protocolos e aperfeiçoando a integração entre os serviços. Com isso, buscamos ampliar o acesso dos pacientes que aguardam por um órgão ou tecido, garantindo ainda mais celeridade e segurança em todas as etapas”, declarou.

O grupo será formado por servidores da própria SES, incluindo técnicos da Superintendência de Regulação e Informação em Saúde (SRI), da Superintendência de Atenção à Saúde (SAS), da Superintendência de Gestão Estratégica (SGE) e da Auditoria do SUS (AUDSUS). Outros profissionais podem ser chamados, conforme a necessidade.

Entre os pontos que deverão ser revisados estão o processo de captação de órgãos, campanhas para estimular a doação e entraves burocráticos que atrasam a realização de transplantes no Estado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram