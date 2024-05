Motociclista de aplicativo é assaltado sob ameaça de arma em Campo Grande

Na noite da quinta-feira (30), um motociclista de aplicativo, de 20 anos, foi assaltado na Rua Miguel Couto, na Vila Carvalho, em Campo Grande. O jovem teve sua moto roubada por dois homens armados, que apontaram uma arma para sua cabeça. O suspeito, Gesiel Irion de Oliveira Braz, de 23 anos, foi preso posteriormente pela Guarda Civil Metropolitana (GCM).

De acordo com o boletim de ocorrência, o incidente ocorreu por volta das 20h. A vítima foi chamada para realizar uma corrida no endereço mencionado. Ao chegar, dois homens armados se aproximaram, anunciaram o assalto e ordenaram que ele descesse da moto e “ficasse de boa”.

Durante toda a ação, as armas foram mantidas apontadas para a cabeça do motociclista. Temendo por sua vida, ele desceu rapidamente do veículo, entregando a moto, o capacete e o celular aos assaltantes, que fugiram em seguida.

Na madrugada de sexta-feira (31), guardas civis em patrulha no Jardim Aero Rancho avistaram um homem pilotando uma moto sem placa na Rua dos Mascates. Quando os guardas deram a ordem para ele parar, o homem tentou fugir, resultando em uma perseguição.

A fuga terminou na Travessa Geni, onde o homem perdeu o controle da moto e colidiu com uma árvore. Ele ainda tentou escapar a pé e invadir uma casa, mas foi capturado pelos guardas. Ao verificarem o chassi da moto, confirmaram que era o veículo roubado do motociclista de aplicativo. Além disso, encontraram maconha no bolso de homem.

O autor foi preso em flagrante e enfrentará acusações por roubo majorado pelo concurso de pessoas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte de drogas para consumo pessoal. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira.

A moto roubada foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) e será devolvida ao proprietário após os procedimentos legais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: