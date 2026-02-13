Quatro pessoas são presas após furto de celular e apreensão de drogas em Miranda

Aparelho furtado foi recuperado e investigação apontou troca do objeto por entorpecentes

Na manhã de quarta-feira (12), uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul resultou na prisão de quatro pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas, receptação e furto.

O caso começou após um comerciante, de 51 anos, ter o celular furtado dentro do próprio estabelecimento. Imagens de segurança ajudaram a identificar um homem e uma mulher como suspeitos do crime.

Durante as buscas pelo aparelho, equipes chegaram até uma casa investigada por venda de drogas. No local, foram encontradas 60 porções de substância semelhante à pasta base de cocaína e R$ 79 em dinheiro. Uma mulher foi presa suspeita de tráfico e receptação, enquanto um homem também foi detido por estar com o celular furtado.

Na continuidade das diligências, os policiais localizaram o casal suspeito do furto. O homem, de 19 anos, confessou o crime e informou que o celular foi trocado por porções de droga. A companheira dele, que é menor de idade, também foi apreendida.

Outra mulher apontada como responsável pela venda dos entorpecentes foi localizada em um imóvel próximo e também acabou presa. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.

