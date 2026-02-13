Vendas no varejo de MS sobem 5,2% em um ano, apesar de queda de 0,2% em dezembro

Estado encerra 2025 com avanço acumulado de 0,8% e registra alta de 8% no varejo ampliado frente a dezembro de 2024

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul encerrou dezembro de 2025 com retração de 0,2% no volume de vendas em relação a novembro, na série com ajuste sazonal, segundo a PMC (Pesquisa Mensal de Comércio), divulgada nesta sexta-feira (13) pelo IBGE.

Apesar do recuo na comparação mensal, o desempenho foi positivo em relação ao mesmo período do ano anterior. Na série sem ajuste sazonal, as vendas cresceram 5,2% frente a dezembro de 2024. No acumulado de 2025, o setor registrou alta de 0,8%, mesmo percentual observado na variação acumulada em 12 meses.

A pesquisa acompanha a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas com 20 ou mais pessoas ocupadas e cuja atividade principal é o comércio varejista.

No comércio varejista ampliado — que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo — o volume de vendas caiu 3,6% na passagem de novembro para dezembro, na série com ajuste sazonal.

Na comparação com dezembro de 2024, o varejo ampliado sul-mato-grossense avançou 8,0%. O segmento acumulou crescimento de 2,0% em 2025, índice repetido no acumulado em 12 meses.

Frente a dezembro do ano anterior, o comércio varejista apresentou resultado positivo em 23 das 27 unidades da federação. Mato Grosso do Sul acompanhou esse movimento de expansão no período. Já no varejo ampliado, 21 estados registraram crescimento na comparação anual, e o Estado ficou entre os que tiveram desempenho positivo.

