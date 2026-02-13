Prazo do Prouni termina nesta sexta (13) para 226 mil pré-selecionados na 1ª chamada

Estudantes devem comprovar renda e demais informações junto às faculdades privadas para garantir uma das 595.374 bolsas ofertadas em 2026

Termina nesta sexta-feira (13) o prazo para os estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos) no primeiro semestre de 2026 entregarem a documentação exigida pelas instituições privadas de ensino superior.

O objetivo é comprovar as informações declaradas no momento da inscrição, como a renda familiar mensal. É responsabilidade do candidato verificar junto à faculdade o local, a data, o horário de atendimento e se a entrega deve ser feita presencialmente ou por meio virtual.

O resultado da primeira chamada foi divulgado pelo MEC (Ministério da Educação) no último dia 4 de fevereiro, com mais de 226 mil pré-selecionados. A consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, por meio de login na plataforma Gov.br.

Criado há 22 anos, o Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas integrais, que garantem 100% de gratuidade na mensalidade, e bolsas parciais, com 50% de desconto, em instituições particulares para estudantes de baixa renda.

Para ter direito à bolsa integral, o estudante precisa comprovar renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Já para a bolsa parcial, a renda familiar não pode ultrapassar três salários mínimos por pessoa.

Segundo o MEC, a edição de 2026 é a maior da história do programa, com oferta de 595.374 bolsas em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior em todo o país.

De acordo com o edital, a documentação pode ser entregue presencialmente ou enviada por meio eletrônico, conforme as regras definidas por cada instituição. As faculdades devem disponibilizar, em seus sites, um campo específico para o envio dos documentos.

Candidatos com 18 anos ou mais que utilizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 para obter certificação do ensino médio podem solicitar a declaração de conclusão na Página do Participante. O documento autenticado, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), permite a pré-matrícula nas instituições.

Para quem não foi selecionado na primeira chamada, o resultado da segunda será divulgado em 2 de março. A comprovação das informações deverá ser feita entre 2 e 13 de março diretamente na instituição. Já a manifestação de interesse na lista de espera poderá ser realizada nos dias 25 e 26 de março, também pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

