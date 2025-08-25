Quatro foram presos em flagrante após tentarem transportar caminhão de drogas, no Jardim Centro-Oeste

Na noite deste domingo (24) quatro pessoas foram presas após serem flagrados transportando maconha e cocaína em um caminhão. O caso aconteceu no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. A caga foi avaliada em aproximadamente R$ 5 milhões.

Segundo informações, os agentes policiais no local quando abordaram um morador que não quis se identificar. Segundo ele, teria visto quatro pessoas em uma residência na Rua Gumercindo Garcia Barbosa. Uma delas, teria pulado o muro, ação que gerou suspeita de roubo.

Com base nessas informações, os policias foram até o local onde encontraram os indivíduos citados. O portão da casa estava aberto e em um veículo Voyage havia um tablete de maconha.

Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou evadir e se esconder no telhado, mas foi detido. Dentro do local, foram encontrados uma grande quantidade de entorpecentes escondidos em um dos cômodos. Quando questionados, confessaram que receberiam R$100 somente para auxiliar no carregamento da carreta.

Todos receberam ordem de prisão e foram encaminhados para a delegacia.