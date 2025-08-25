MS sedia a Abertura Nacional do Plantio da Safra de Soja 2025/2026

Encontro será realizado na Fazenda Recanto, em Sidrolândia, em 3 de outubro

Mato Grosso do Sul sedia a Abertura Nacional do Plantio da Safra de Soja 2025/2026. O evento será realizado na Fazenda Recanto, em Sidrolândia, no dia 3 de outubro, às 9h (horário de Brasília),com transmissão ao vivo pelo Canal Rural. O encontro realizado pela Aprosoja Brasil (Associação dos Produtores de Soja), e Aprosoja/MS reunirá autoridades, produtores e especialistas para debater os principais desafios e oportunidades do mercado, clima para a safra e geopolítica.

“Este evento é uma oportunidade única de nos reunirmos, trocar experiências, ampliar conhecimento técnico e fortalecer o nosso setor agrícola. Contamos com a presença de todos os produtores, envolvidos do meio rural. Venham fazer parte dessa celebração do nosso potencial agrícola e juntos vamos cultivar um futuro de prosperidade”, reforça o presidente da Aprosoja/MS, Jorge Michelc.

Em Mato Grosso do Sul, o vazio sanitário começou no dia 15 de junho e vai até 15 de setembro, e a semeadura da soja estará permitida entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2025. A área de soja na safra 2024/2025 em Mato Grosso do Sul atingiu 4,524 milhões de hectares, com uma produtividade média ponderada de 51,78 sacas sacas por hectare, e produção de 14,060 milhões de toneladas.

Os dados são acompanhados pelo SIGA-MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), executado pela Aprosoja/MS. As médias ponderadas de produtividade por região foram as seguintes: 72,01 sacas por hectare na região norte, que representa aproximadamente 15,8% da área monitorada; 52,63 sc/ha na região central, que corresponde a cerca de 22,6% da área acompanhada; e 46,29 sc/ha na região sul, que abrange aproximadamente 61,6% da área de cultivo.

Performance de produção

Segundo o coordenador técnico da Aprosoja/MS, Gabriel Balta, a análise da produtividade da soja na safra 2024/2025 revela importantes insights sobre o desempenho agrícola dos municípios de Mato Grosso do Sul. A produtividade média estadual foi de 51,79 sacas por hectare (sc/ha), resultado de uma média ponderada que considera tanto a produtividade individual quanto a área plantada de cada município.

“Alguns municípios se destacaram com produtividades significativamente acima da média, contribuindo de forma expressiva para o desempenho global”, detalha o coordenador técnico.

Entre esses municípios que se destacaram estão: Costa Rica (78,36 sc/ha em 89.584 ha); Chapadão do Sul (77,03 sc/ha em 131.336 ha); São Gabriel do Oeste (74,78 sc/ha em 129.606 ha); Maracaju (72,06 sc/ha em 353.130 ha), e Paraíso das Águas (70,72 sc/ha em 100.003 ha).

“Esses municípios, localizados majoritariamente nas regiões norte e nordeste do estado, aliam alta produtividade a grandes áreas cultivadas, exercendo forte influência positiva sobre a média estadual. Por outro lado, municípios com grandes áreas plantadas, mas produtividade inferior à média, impactam negativamente o resultado estadual”.

Produziu menos

Os seguintes municípios apresentaram produtividade abaixo da média estadual: Dourados (39,9 sc/ha em 249.420 ha); Sidrolândia (49,1 sc/ha em 276.829 ha); Ponta Porã (49,7 sc/ha em 348.125 ha) e Rio Brilhante (50,9 sc/ha em 171.269 ha).

“Esses municípios apresentam produtividades aquém do esperado, o que reduz a média ponderada estadual”, informa a Aprosoja-MS.

O avanço da irrigação tem sido um diferencial importante nos municípios como Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Selvíria, Água Clara e Paranaíba, onde a maior parte da soja é cultivada sob irrigação evidenciando o potencial dessa tecnologia para elevar os índices produtivos.

Nesse contexto, a identificação dos 30 municípios com produtividade acima da média e dos 48 que ficaram abaixo dela torna-se essencial para orientar o planejamento estratégico do setor.

“O mapeamento compilado pela Aprosoja/MS permite direcionar com maior precisão os investimentos, as políticas públicas e as intervenções técnicas, promovendo tanto o fortalecimento das regiões mais eficientes quanto a recuperação daquelas com desempenho aquém do esperado”, conclui Balta

