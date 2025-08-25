Grande apreensão de drogas mobiliza polícia em perseguição na MS-156, em Amambai

Uma perseguição policial na tarde deste domingo (24) movimentou a rodovia MS-156, em Amambai, região conhecida como “estrada do Bila”. A ação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de 1,7 tonelada de maconha e 300 quilos de skunk, além da prisão de um dos envolvidos no transporte da droga.

De acordo com a PMR, a perseguição teve início quando o condutor de uma caminhonete S10 branca desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade. Após alguns quilômetros, o motorista abandonou o veículo carregado com a droga e entrou em uma área de mata às margens da estrada, conseguindo escapar.

Durante a operação, os policiais prenderam um jovem de 24 anos que estava em uma Blazer à frente da caminhonete. Ele seria o “batedor”, responsável por alertar sobre a presença policial no trajeto.

A droga e os veículos apreendidos foram levados para a delegacia de Amambai. A polícia segue em busca do traficante foragido e investiga a origem e o destino do entorpecente, além da possível participação de outros envolvidos no esquema criminoso.