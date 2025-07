Quatro ficam feridos em capotamento na BR-262 em Anastácio

Criança foi uma das vítimas, mas todos os ocupanetes tiveram ferimentos leves

Na última terça-feira (29), um capotamento deixou quatro feridos na BR-262 em Anastácio. Uma criança estava entre os que se machucaram.

O local do capotamento foi próximo da Ponte do Taquarussu no km 486 da rodovia. O condutor do veículo Fiat Uno, um homem de 35 anos teria perdido o controle da direção quando capotou no acostomaneto da rodovia.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), ele trafegava no sentido Campo Grande-Anastácio e o veículo foi parar no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros socorreu os quatro feridos, que foram encaminhados para o pronto-socorro de Aquidauana. Os ocupantes tiveram ferimentos leves.

