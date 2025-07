Governo deve entregar ponte e asfalto no Parque do Lageado até o segundo semestre de 2025

Obra interliga bairros da zona sul de Campo Grande e promete melhorar o acesso em área que conviveu por décadas com travessia improvisada



O Governo Estadual deve concluir até o segundo semestre de 2025 uma ponte de concreto no Parque do Lageado, na zona sul da Capital. A estrutura, com 40 metros de extensão, está sendo construída sobre o córrego Lageado e vai substituir uma antiga travessia improvisada de madeira que por anos foi a única ligação entre o bairro e a região do Jardim Manaíra.

A obra faz parte de um pacote de intervenções que inclui pavimentação, drenagem, construção de calçadas com acessibilidade e sinalização viária. Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), são 7.991 metros quadrados de asfalto, 619 metros de drenagem e mais de 2.500 metros quadrados de calçadas. O investimento é de R$ 6,7 milhões.

O trecho da rua Tristão dos Santos também será asfaltado como parte do projeto. A intervenção busca facilitar o deslocamento de moradores e veículos em uma área que conviveu por décadas com lama, buracos e isolamento em períodos de chuva.

Quando finalizada, a ponte vai interligar as ruas Francisca Gonçalves Figueiredo e Gaudilei Brum, conectando dois bairros que historicamente enfrentaram dificuldades de mobilidade urbana. A previsão é que a nova estrutura contribua para ampliar o fluxo na região e permita o crescimento do comércio local.

